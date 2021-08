Denis Brogniart: «La légende absolue n’existe pas»

« Et à la fin, il n’en restera qu’un ! » Voilà une des phrases cultes que les téléspectateurs entendent depuis 20 ans. Cette année, la célèbre émission d’aventure de TF1 souffle ses 20 bougies. Et pour fêter dignement cet anniversaire, la production a réuni en Polynésie française la crème de la crème des grands aventuriers qui ont fait la légende du jeu. Teheiura, Sam, Clémence, Jade, Clémentine, Freddy, Laurent, Claude et d’autres candidats marquants du programme ont accepté de s’affronter lors de cette édition au niveau de compétences...