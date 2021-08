Deux ans déjà : est-ce que les résultats attendus sont au rendez-vous ?

La question est d’importance. Ils ne sont pas encore là au niveau financier. On est devant un paradoxe dû à la crise du Covid. On a subi une crise économique juste au moment où l’on a créé la société ; on ne pouvait pas avoir pire. En revanche, nous sommes en avance sur nos attentes côté audiences. Nous gardons des actionnaires solides : Belfius, Besix, Daoust, Jean-Pierre Lutgen, et puis les deux...