Un employé d’Elizabeth II positif au Covid-19: la reine «déterminée à faire comme si de rien n'était»

Pour ses premières vacances d’été sans le prince Philip, décédé le 9 avril dernier, Elizabeth II s’est rendu au château de Balmoral, en Ecosse. Mais là, pas de chance: un employé de la reine a été détecté positif au Covid-19 lors du test quotidien que tout le personnel de Balmoral doit passer. Il a été immédiatement question de prendre les dispositions nécessaires pour protéger la reine mais cette dernière a tout simplement refusé que son séjour en soit trop impacté. Des mesures ont donc été prises mais bien moins sévères que celles qui auraient pu s’appliquer.

Comme le rapporte The Sun, il était hors-de-question de voir le voyage écourté car ce déplacement est considéré comme « un retour à la normale » pour la reine après la mort de Philip. De plus, la reine aurait demandé selon une source du tabloïd à ce que les repas puissent être servis par le personnel, malgré cette contamination. « Les membres de la famille royale continuent à travailler normalement », indique cette source, et la famille continue « à sortir chasser des cerfs et à faire des pique-niques sur le domaine ». La reine est « déterminée à continuer (son séjour) comme si de rien n'était [et] elle ne veut pas avoir une réaction excessive ».