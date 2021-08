Et la «vraie» Piaf au cinéma?

Sorti en 2007, le biopic d’Édith Piaf alias « La Môme » aura valu à la Parisienne Marion Cotillard le César, le Lumières, l’Oscar, le Golden Globe et le BAFTA réunis de la meilleure actrice, un formidable tir groupé surtout pour une actrice française. Lequel n’aurait pas pu exister sans le… modèle. Car de toute l’histoire de la chanson française, Édith Giovanna Gassion de son vrai nom, est restée sa voix la plus mythique et indémodable, à l’image de celle d’Ella Fitzgerald pour l’autre côté de l’Atlantique où elle connut d’ailleurs aussi son heure de gloire....