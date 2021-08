Une comédie qui a du chien

Ah, si on pouvait donner la parole au « meilleur ami de l’homme »…

La vie d’Enzo s’écoule inexorablement. Il est le vieux chien fidèle de Denny, coureur automobile US dont la vie n’a jamais été un long fleuve tranquille. Le golden retriever sait qu’il vit ses derniers mois et revient sur les moments de joie et de drame qu’il a vécus avec la famille de son maître. Pas toujours facile, la vie de chien, le meilleur ami de l’homme auquel il ne manquera toujours que la parole…

Produit par la Fox et dévoilé sur Disney Channel, « Dans les yeux d’Enzo » est l’adaptation d’un roman de Garth Stein, ex-producteur de...