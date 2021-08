À la télé ce soir: «Just Married (ou presque)» ou «La grande histoire des peuples d’Amérique».

C’est la troisième fois que Maggie Carpenter, charmante jeune femme, fuit au moment fatidique du oui devant l’autel et le prêtre. Cette fâcheuse manie lui vaut une certaine notoriété dans la pittoresque bourgade de Hale dans le Maryland, ou l’on attend avec une curiosité narquoise sa quatrième escapade. C’est alors qu’Ike Graham, journaliste new-yorkais, en panne d’inspiration et en quête d’un sujet facile à quelques heures du bouclage de son journal, apprend l’histoire de Maggie.

Les premiers Américains avaient constitué un réseau social unique, reliant leurs communautés de l’Alaska au Brésil. De récentes découvertes scientifiques nous apprennent que les cités gigantesques de ces premiers peuples étaient alignées sur les étoiles (Chaco, Uxmal, Teotihuacán et Palenque au Mexique, Cuzco et Chavín de Huantar au Pérou, Cahokia aux États-Unis…). Des grottes de la jungle amazonienne aux déserts du Nouveau-Mexique, une myriade d’histoires, partagées entre différentes tribus, se dévoilent.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les évadés », à 20h05 sur Tipik – Quatre étoiles

de Frank Darabont (1994)

Ce fabuleux thriller carcéral tiré d’un roman de Stephen King est depuis quinze ans le numéro un des cinéphiles internautes anglo-saxons d’IMDB, devant les deux « Parrain » entrecoupés du « Chevalier noir » ! Gros échec commercial à sa sortie en dépit d’excellentes critiques et de sept nominations aux Oscars, il explosa littéralement lors de sa sortie en VHS.

« Bigfoot Junior », à 18h20 sur Club RTL – Trois étoiles

de Ben Stassen et J. Degruson (2017)

L’antépénultième « perle » de notre grand animateur aubelois confirme sa maîtrise technique impeccable au service d’un récit aux accents écolo-bondiens (sic) mis en musique par Puggy. Du cent pour cent belge, dis donc ! La suite baptisée « Bigfoot Family » est sortie au cours de l’été dernier, malgré les aléas de la pandémie.

« Hercule », à 21h55 sur AB3 – Deux étoiles

de Brett Ratner (2014)

Avec Dwayne Johnson dans le rôle du légendaire héros de la mythologie, on savait à quoi s’attendre et on n’est pas déçu, car il y a longtemps que « The Rock » a appris à manier le clin d’œil avec une sérieuse générosité. Le casting incluant John Hurt, Joseph Fiennes et Ian McShane donne une réelle épaisseur à cette série B sans autre prétention, loin des excès de « 300 » et aussi, il faut bien l’avouer, du génie de « Gladiator ».

« Matilda », à 22h00 sur La Trois – deux étoiles

de Danny DeVito (1996)

Après « La guerre des Rose » et « Hoffa », la troisième réalisation du « Pingouin » de Tim Burton : une comédie malicieuse qui, boudée par le public en dépit de bonnes critiques, sera ensuite réhabilitée au fenestron. Notons que la jeune Mara Wilson qui incarne l’héroïne surdouée avait été précédemment l’un des trois enfants de Robin Williams dans « Madame Doubtfire ».

« Pacific Rim : Uprising », à 20h15 sur AB3 – Une étoile

de Steven S. DeKnight (2018)

Délaissée par la caméra de Guillermo Del Toro au profit d’un ex de l’équipe des… « Transformers », cette suite du « pilote » de 2013 sent déjà la série B avec comme seul vrai « nom » à l’affiche Scott Eastwood. Techniquement c’est OK mais le déjà-vu abonde.