Afghanistan: la beauté des images pour oublier le chaos

Des hommes allument un feu dans la ville de Herat, à la frontière avec l’Iran et le Turkménistan. - Herat, Afghanistan, 1991 © Steve McCurry

Ses yeux verts incandescents ont fait le tour du monde, sans que le grand public ne connaisse l’identité de cette fille de 12 ans immortalisée sur la pellicule de Steve McCurry en 1984. Le photographe américain avait fait de Sharbat Gula le symbole de ces Afghans chassés par la guerre entre Soviétiques et moudjahidines, et parqués dans des camps de réfugiés au Pakistan. La jeune orpheline avait fui son pays à pied, avec ses frères, ses sœurs et sa grand-mère. Le portrait avait été publié pour la première fois en couverture du « National Geographic...