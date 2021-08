Les musées sans voiture (9 et fin): le Gaspar, un musée «comme à la maison»

Enfilez vos pantoufles et votre tenue d’intérieur la plus confortable, on vous emmène en visite… Car oui, pénétrer dans le musée Gaspar, c’est s’immiscer dans l’intimité d’une famille du temps jadis, dans l’ambiance chaleureuse d’un foyer d’artistes arlonais.

Installé dans une maison bourgeoise du milieu du 19e siècle, le musée vous emmène sur les traces de deux frères talentueux : Jean et Charles Gaspar. Après une tentative d’études d’ingénieur à Liège, Jean, l’aîné, se consacre à sa passion pour la sculpture. Après quelques réalisations de...