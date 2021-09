Être ou ne pas être ou… avoir été?

Un savoureux conte moderne teinté de fantastique, avec François Civil et Joséphine Japy. - Mars Films

Lycéen timide et auteur en herbe d’un roman post-apocalyptique bien dans l’air du temps, Raphaël se sent irrésistiblement attiré par Olivia, pianiste qui, comme lui, ne peut se résoudre à faire profiter les autres de son talent. Leur coup de foudre réciproque va profiter au premier qui devient un écrivain célèbre tandis que son épouse reste dans l’ombre. Au lendemain d’une soirée de beuverie, de neige et… de rupture, Raphaël se réveille dans un monde parallèle où il n’a jamais épousé Olivia qui est devenue une grande concertiste alors que lui n’est plus « que » professeur de...