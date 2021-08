Loïc Nottet et Henri PFR quittent «The Voice»: voici leurs remplaçants

Le jury de « The Voice » va subir quelques changements pour la rentrée 2022. L’émission fêtera ses 10 ans, mais sans deux des quatre coachs de l’année dernière. En effet, Loïc Nottet et Henri PFR ont annoncé sur leurs réseaux sociaux respectifs qu’ils ne seraient pas de la partie en janvier. Tous les deux ont de nombreux projets musicaux à réaliser, et préfèrent s’y consacrer pleinement.

« Malheureusement, je n’aurai plus vraiment le temps cette année pour cette merveilleuse aventure », a ainsi confié Loïc Nottet sur Instagram, précisant tout de même qu’il prendrait un immense plaisir à réitérer l’expérience, « mais dans un autre et meilleur timing ». « J’ai décidé et besoin de prendre du temps pour moi, pour me concentrer en studio, travailler sur de nombreux nouveaux morceaux et avancer sur certains projets qui me font vibrer en ce moment », a expliqué de son côté Henri PFR, qui ne regrette pas pour autant d’avoir tester l’expérience « exceptionnelle » de coach.