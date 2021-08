La princesse Elisabeth en route pour Oxford!

Nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur soirmag.be il y a quelques semaines : la princesse Elisabeth va bel et bien étudier à Oxford ! Après l’armée, pas le temps de chômer pour la duchesse de Brabant qui fêtera ses 20 ans le 25 octobre prochain. La fille aînée du Roi et de la Reine entame en effet dès la fin septembre une nouvelle étape dans sa formation et la préparation de son futur rôle de cheffe d’État : un cycle de trois années d’études universitaires dans la prestigieuse université britannique en vue de décrocher un Master (of) honours. Elle a choisi d’étudier l...