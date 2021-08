À peine sorti, l’album «Donda» de Kanye West bat déjà des records

La présentation de « Donda » aura été réalisée en grande pompe. Depuis plusieurs semaines, Kanye West tease ses fans sur ce dixième album, qui est sorti officiellement dimanche. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était très attendu, après avoir été reporté plusieurs fois.

D’après Variety, « Donda » a même déjà battu des records. Il a directement gagné la première place du classement des albums d’Apple Music dans 152 pays. Une performance record en si peu de temps sur la plateforme. L’album de Kanye West est aussi devenu le 3e disque le plus écouté de l’histoire d’Apple Music le jour de sa sortie. Même son de cloche sur Spotify, où le rappeur américain est devenu l’artiste le plus streamé en une journée de l’année 2021.

Et ce n’est pas tout puisque l’album a été écouté en 24h plus de 60.000 millions de fois rien qu’aux États-Unis. Et 19 titres (sur les 27) de « Donda » sont présents dans le top 20 mondial d’Apple Music.