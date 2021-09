Philippe Etchebest: «Oui, j’ai une grande gueule!»

Le chef le plus médiatique de France multiplie les projets mais reste le plus possible dans son fief bordelais. - BelgaImage

La tenue est celle de Cruchot dans « Le gendarme de Saint-Tropez », mais par-dessus la grimace, le regard d’acier ne prête pas à rire. Ayant troqué la veste de chef contre l’uniforme beige et le képi, Philippe Etchebest joue de la matraque et du sifflet dans une capsule vidéo. Mais si le clip se veut humoristique, le chef cuisinier parmi les plus médiatiques de France y dénonce une situation très sérieuse : ce n’est pas aux cuisiniers ou aux patrons de restaurant de faire la police à l’entrée de leur établissement et d’en interdire l’accès aux clients non vaccinés !...