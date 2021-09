Ernest Hemingway: quatre mariages et un enterrement

Henry VIII en usa six et lui s’en satisfit de quatre. Parfois considéré comme le plus grand écrivain du XXe siècle, Ernest Hemingway partageait avec le célèbre monarque la barbe ronde et, sur le tard aussi, un certain embonpoint, en plus de la passion avouée pour le sexe opposé. Suivant la projection du « Chasseur blanc, cœur noir » de Clint Eastwood évoquant sa passion obsessionnelle pour la chasse aux fauves et pachydermes d’Afrique, le documentaire intitulé « Quatre mariages et un enterrement » retrace la partie « officielle » de la vie sentimentale du...