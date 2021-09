À la télé ce soir: les Diables rouges face à l’Estonie et «Mon inconnue»

C’est jour de match pour les Diables ! Et pour les non-footeux, le Soir Mag dévoile ses conseils en matière de films.

Football : Belgique-Estonie (éliminatoires de la Coupe du monde), à 20h25 sur La Une

Les Diables rouges, leaders du groupe E, disputent leur 4e match des éliminatoires au Mondial 2022. Après leur victoire (3-1) contre le Pays de Galles, un nul en République tchèque (1-1) et un festival (8-0) contre la Biélorussie, Romelu Lukaku et ses compatriotes se déplacent à Tallinn pour y affronter l’Estonie, lanterne rouge du groupe. Les Estoniens ont subi deux lourdes défaites contre la République tchèque (2-6) et en Biélorussie (4-2). Les Diables rouges partent donc largement favoris de cette confrontation et devraient conforter leur première place dans ce groupe E.