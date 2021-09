Barbra Streisand à la chasse aux trésors

2021 aurait pu être une grande année pour les fans de Barbra Streisand. La chanteuse, aujourd’hui âgée de 79 ans, était censée sortir un recueil de chansons inédites. Sauf que le Covid est passé par là et que la star a décidé de remettre ce projet à des temps plus cléments. Heureusement pour ces mêmes fans, elle n’a pas pour autant renoncé à l’idée de sortir un disque, quitte à s’y prendre comme elle l’avait fait près d’une décennie auparavant, à l’époque de la sortie d’un premier volume intitulé « Release Me ». Elle est donc allée fouiller parmi les trésors accumulés en plus de...