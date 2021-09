Le championnat d’Europe de la coupe mulet revient à un Belge

Le temps d’une journée, le village de Chéniers, dans le Département de la Creuse en France, s’est imposé samedi comme la capitale européenne de la coupe mulet. Ce style capillaire audacieux, cheveux courts dessus et longs derrière, a été popularisé dans les années 80. Et c’est un Belge qui a remporté cette compétition insolite. Pour les organisateurs de la deuxième édition du « championnat d’Europe de la coupe mulet », qui a rassemblé 500 personnes, jauge Covid-19 oblige, tout est parti d’une blague.

« Pour rire, un ami a dit un jour à un autre ami déprimé qu’il avait une tête à coupe mulet. De là est née l’idée d’en créer un événement. Comme on a vu qu’il y avait eu un championnat d’Europe en Belgique en 2019, on s’est dit pourquoi pas chez nous ? », raconte Johan Detour. Les initiateurs de la première édition belge, comme Isabelle Bierlaire, étaient parmi les festivaliers. « J’en ai des frissons, je retrouve vraiment ici l’esprit qu’il y avait chez nous. On les a un peu aidés à organiser », dit-elle.

« Le mulet, c’est une façon de voir la vie » D’autres Belges avaient fait le déplacement. À l’image d’Hubert, chaussettes aux couleurs du drapeau belge, cheveux blonds et mulet parfaitement peigné en arrière. « Je suis venu de Mouscron avec cinq amis. Ça fait un an et demi qu’on a tous une coupe mulet. C’est vraiment un état d’esprit, celui de l’autodérision. Finalement, ça ressemble à l’état d’esprit belge. Je le retrouve ici. Il y a de la musique, on boit des bières et on ne se prend pas au sérieux », s’enthousiasme-t-il.