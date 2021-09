Petite histoire de la mode (1): quand la ballerine conquit le monde

ACCESSOIRE

On peut désigner comme accessoires l’ensemble des objets différents des vêtements principaux, qui modifient l’aspect d’une toilette sans en changer pour autant l’ordonnancement. Alors qu’ils ne sont a priori pas indispensables, ils complètent le costume et peuvent influencer à la fois la posture et la gestuelle de celui qui les porte. Certains, pour ne citer en exemple que les chaussures, sont fonctionnels, assurent la protection et le maintien de la tenue, tandis que d’autres peuvent directement...