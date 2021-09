Une résidence étudiante prend la forme du mot «b***» et devient la risée des Pays-Bas

Ces derniers temps, la ville de Middelburg, en Zélande, a vu surgir une nouvelle résidence pour étudiants flambant neuve. Mais rapidement, un détail a attiré le regard des habitants. Les trois bâtiments du complexe semblent former ensemble un mot : « lul » (« bite » en néerlandais). Ces derniers jours, les médias ont commencé à relayer l’image dans tous les Pays-Bas et aujourd’hui, le projet immobilier est la cible de multiples moqueries.

Les médias néerlandais n’ont d’ailleurs pas tardé à retrouver l’architecte en charge du design du complexe, Taco Tuinhof. Ce dernier veut être clair sur un point : non, ce n’était pas voulu d’être « bite » au milieu de Middelbourg. Et non, il n’y aura pas de modification. « Cela rendrait les choses sérieuses. Les hauteurs des bâtiments ont déjà été fixées dans un plan de 2000 », confie-t-il. « Si vous voulez, vous pouvez voir des choses dans tout. Mais j'ai peur qu'on ne s'en débarrasse jamais. Peut-être que quand les arbres pousseront, on ne le verra plus », espère-t-il.