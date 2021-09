Le petit frère de Kate Middleton s’est marié (photo)

Ils ont enfin pu se dire « oui » ! James Middleton et Alizée Thevenet attendaient depuis deux ans maintenant de pouvoir se marier, et c’est désormais chose faite. Reporté deux fois à cause du coronavirus, le mariage du petit frère de Kate Middleton, 34 ans, a été célébré dans le sud de la France, comme il l’a annoncé sur Instagram. « Hier, j’ai épousé l’amour de ma vie entouré de ma famille, de mes amis, et bien sûr quelques chiens dans le beau village de Bormes-les-Mimosas. Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis heureux », a écrit le jeune marié en légende d’un selfie avec son épouse, qui est Française.