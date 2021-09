Belmondo: son poignant générique de fin (photos)

Stars et anonymes ont rendu un dernier hommage à l’acteur français lors de deux cérémonies, l’une nationale, l’autre religieuse.

Deux des petits-fils de l'acteur, Alessandro et Giacomo, partagent leur chagrin à la sortie de l'église Saint-Germain-des-Prés.

Jean Dujardin et son épouse Nathalie Péchalat échangent quelques mots avec Christophe Dechavanne. - Isopix

Pour tirer sa révérence et jouer son dernier rôle, Jean-Paul Belmondo n’aurait pu rêver plus somptueux décor que l’élégante cour des Invalides ce jeudi 9 septembre. L’affiche est également digne des plus grandes réalisations françaises. Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Richard Anconina, Marion Cotillard, Guillaume Canet font partie du casting. Mais ils ne sont pas les seuls. Un ancien président de la République, des sportifs, des grands noms de la chanson ou du show-business sont aussi venus saluer en grande pompe la mémoire de Jean-Paul Belmondo. Les proches de l’acteur, ses trois enfants...