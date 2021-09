«Into the Night», la série belge qui cartonne sur Netflix

C’est la belle surprise de ces derniers mois, une série de science-fiction post-apocalyptique belge, « Into the Night », fait le tour du monde, dans le top 5 des programmes les plus regardés sur Netflix. La première saison nous faisait découvrir comment l’équipage et les passagers d’un avion parti de Zaventem devaient à tout prix éviter de se poser dans une zone où le soleil, devenu meurtrier, s’était déjà levé. Dans la seconde saison, disponible depuis ce mois de septembre, les protagonistes se sont réfugiés dans une base militaire souterraine. Il y est question de résistance et...