Quand la Belgique était heureuse (3): le roi Baudouin se marie, enfin!

Trois mois plus tôt, quand le Premier ministre Gaston Eyskens avait annoncé les fiançailles du Roi avec dona Fabiola de Mora y Aragon, une jeune fille de la noblesse espagnole, les Belges et même, dit-on, les intimes de la Cour, n’en crurent pas leurs oreilles ! Il faut dire que personne n’avait encore jamais pu prêter la moindre idylle au roi Baudouin, monté sur le trône en 1951, à l’âge de 21 ans et dont la physionomie ne reflétait jusqu’alors que mélancolie et intériorité.

C’est dire si, en cette matinée du 15 décembre 1960, jour des noces...