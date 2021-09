Saphia Wesphael débarque sur Canal+, après un an sur LN24

Un an après sa première chronique télévisée, sur LN24, Saphia Wesphael, fille de l’ancien député Bernard Wesphael, débarque sur Canal+. C’est en effet l’équipe de « Clique TV » qui a annoncé la venue de la jeune femme de 28 ans, lui souhaitant la bienvenue dans la « Clique ». « Auteure et chroniqueuse, elle convoquera les grands esprits d’hier et d’aujourd’hui pour rendre la philosophie accessible à tous », ajoute Clique TV dans son post Twitter, remarqué par nos confrères de Sudinfo.

Saphia Wesphael effectuera sa rentrée sur Canal+ ce samedi aux alentours de 12h45, entourée de Mouloud Achour, Catherine Ceylac, Oxmo Puccino, Pauline Clavière et Redouane Bougheraba.