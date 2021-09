Télévie: l’équipe de Bel RTL en larmes après le témoignage bouleversant d’une jeune auditrice (vidéo)

Ce samedi matin, l’équipe de Bel RTL est plus en forme que jamais. C’est la dernière ligne droite pour récolter des dons pour le Télévie, au profit du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) pour aider la lutte contre la leucémie et le cancer. Dès 19h40 débutera la grande soirée de clôture, mais dès 9h ce matin, c’est la traditionnelle vente aux enchères de disques d’or qui a débuté. Et de quelle manière ! L’équipe de Bel RTL a en effet eu la grosse surprise de recevoir un don de 251.800 euros d’une jeune auditrice dont la maman est atteinte d’un cancer. Alison a en effet décidé de verser cette énorme somme au Télévie, avec l’aide d’amis à elle, pour offrir à sa maman Anne le disque d’or de Johnny Hallyday, obtenu pour son album « Rester vivant ». Tout un symbole, car outre le fait que le Taulier est l’artiste préféré de la maman d’Alison, le titre de cet album disque d’or résume bien le combat d’Anne, qu’Alison a raconté dans un témoignage bouleversant, qui a ému aux larmes Christian de Paepe, Maria Del Rio et Catherine Dessain, commissaire-priseur présente sur le plateau de Bel RTL pour encadrer les enchères.

« Il fut un temps où je souriais, je m’amusais, je profitais de la vie. Après 4 années d’études, j’étais devenue infirmière, le plus beau métier du monde, celui que j’avais choisi, ma passion. […] Puis est arrivé ce jour, à peine un mois plus tard, le 11 octobre 2018, cette date que je n’oublierai jamais, où je savais que notre vie allait changer, où tout s’est écroulé. C’est tellement injuste, pourquoi ça t’arrive à toi maman, toi qui as déjà tellement souffert dans le passé », a commencé Alison sur Bel RTL, s’adressant à sa maman.

« Tu nous as tellement donné. Le malheur, la peur et la souffrance devraient être bannis de nos vies. Et pourtant, j’ai peur maman. J’ai peur pour toi, peur de ce qui pourrait t’arriver. Du haut de mes 26 ans, j’ai peur de me retrouver sans toi à mes côtés. J’ai encore tellement besoin de toi. […] Tu n’es pas seulement mon modèle, tu es mon pilier. Tu es et resteras la plus belle chose qui me soit arrivée. Cela fait 3 ans bientôt que j’ai préféré mettre ma vie de côté pour profiter de chaque instant, de chaque minute avec toi. M’occuper de toi comme tu t’es occupée de moi », poursuit alors la jeune femme, qui tient à rassurer sa maman : non, elle ne regrette pas d’avoir mis sa vie à elle sur pause. « Tu ne dois pas t’en vouloir maman. Je suis la seule responsable de mes choix. Je ne les regrette pas, bien au contraire. Si on me laissait la chance de te garder encore des années, je prendrais exactement la même décision. Je sacrifierai ma vie entière si on me laissait l’occasion ».