L’un des plus anciens chroniqueurs de «Touche pas à mon poste» quitte l’émission

De moins en moins présent dans « Touche pas à mon poste » cette année, Jean-Michel Maire a annoncé mardi soir, au micro de Jordan de Luxe dans « L’instant de Luxe », qu’il ne reviendrait plus dans l’émission. Selon lui, il est temps de passer à autre chose, d’autant plus que « TPMP », qui aborde parfois des sujets plus sérieux qu’avant, ne colle plus vraiment avec l’image qu’ont les téléspectateurs de Jean-Michel Maire : « J’ai une image de rigolade, de blagueur et sur des sujets sérieux, les gens oublient que j’ai aussi une carrière de journaliste », a expliqué le grand ami de Cyril Hanouna.

S’il a précisé que ce départ n’était pas une décision de sa part, il ne « râle pas » : « Il faut que l’équipe tourne un peu. Ils sont de plus en plus nombreux et c’est pour ça que je ne fais plus l’émission, car il faut que ça se renouvelle ». Jean-Michel Maire n’a donc plus de contrat avec « Touche pas à mon poste » pour l’année prochaine.