«Touche pas à mon poste» bientôt indisponible en Belgique?

L’annonce a fait sensation. Franck Appietto, directeur général de C8, a fait savoir sur Europe 1 qu’il ne serait pas improbable que l’émission « Touche pas à mon poste » (TPMP) passe sur Canal+. Une façon de renforcer la chaîne mère alors que C8 veut renouveler son image avec de nouveaux programmes. « Pour la rentrée de Canal rien n’est fait, tout est ouvert, oui ça fait partie des choses envisagées au sein du groupe, on en parle », a affirmé Franck Appietto.

Si cela venait à se réaliser, les Belges pourraient être privés de TPMP, Canal+ n’étant pas disponible en Belgique. Une déclaration de Cyril Hanouna à ce propos n’a d’ailleurs pas rassuré les fans de l’émission de ce côté-ci du Quiévrain.

Quid des Belges ?

Ce jeudi soir, l’animateur n’a évidemment pas manqué de parler du sujet et n’a fermé aucune porte. « Aujourd’hui, tout est ouvert. Maintenant, il est très possible que l’on reste sur C8 mais on ne sait pas ce qui peut se passer. C’est le même groupe », dit-il. « Si la direction me dit : ‘on a besoin de toi sur Canal +’, bien entendu je ferais ce qu’elle me demande de faire. Quoiqu’il en soit, on sera diffusé en clair. Ça veut dire que si un jour on est sur Canal+, on sera en clair. C’est juste qu’au lieu d’être sur la 8, on sera sur la 4, c’est tout ».