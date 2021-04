C8 bouleverse ses grilles de programmes pour changer d’image

C’est ainsi que les téléspectateurs vont voir apparaître de nouveaux venus. Dès ce mois d’avril, il y aura « M comme maison » avec Stéphane Thebaut, une sorte de transfuge de « La Maison France 5 » qui vient de s’arrêter sur la télévision publique française. Patrick Sébastien sera aussi de la partie avec « Samedi Sébastien », une émission où seront rediffusés des numéros du « Plus grand cabaret du monde » et des « Années bonheur ».

Ces prochaines semaines, C8 modifiera progressivement sa programmation et ce en profondeur. Adieu les séries et émissions de faits divers à la pelle, la chaîne veut désormais devenir « solidaire et utile », tout en ayant un positionnement « familial et feel good ». C’est ce qu’a déclaré le directeur général de C8, Franck Appietto, au Journal du dimanche (JDD). Pour mener cette mission à bien, il prévoit de garder les fondamentaux tout en ajoutant pas mal de nouveautés.

« Dans cet univers concurrentiel où les chaînes gratuites se ressemblent de plus en plus, il faut des éléments de différenciation encore plus forts », a expliqué Gérald-Brice Viret, le patron des antennes et des programmes du groupe Canal+. C8 va maintenant voir si elle arrive à attirer les téléspectateurs avec cette nouvelle formule. Le but final de la mission sera d’arriver à l’équilibrer financier d’ici trois ans.