Les «Z’amours» s’arrêtent: voici l’émission qui pourrait lui succéder

Après 26 ans de diffusion, les « Z’amours », ce serait fini ! Selon le Parisien, France 2 aurait fait une croix sur son jeu phare du temps de midi, malgré une audience forte de 900.000 téléspectateurs quotidiens en moyenne. L’émission devrait donc tirer sa révérence cette année pour ne plus revenir lors de la rentrée prochaine. Une décision qui étonne mais qui serait justifiée par la volonté de créer un autre programme plus franco-français.

Guillon ou pas Guillon ?

Le problème des « Z’amours », c’est qu’il s’agit d’une adaptation en France d’un jeu américain, « The Newlywed Game », créé en 1966 et importé dans l’Hexagone en 1995. Or France Télévisions aurait envie d’une émission du terroir. C’est pour cela que la télévision publique aurait un remplaçant dans ses cartons, pour cette même case horaire.

Toujours selon le Parisien, ce nouveau jeu aurait déjà un nom et aurait déjà commenc à être tourné par la société de production Banijay, dirigée par Alexia Laroche-Joubert. Son titre : « Les Invincibles ». A priori, le présentateur des « Z’amours », Bruno Guillon, pourrait garder son rôle dans cette émission « made in France ». Il est toutefois possible que Nagui le remplace. Cela donnerait à ce dernier une emprise énorme sur les jeux de France 2, puisqu’il présente déjà « Tout le monde veut prendre sa place » et « N’oubliez pas les paroles ». Pour l’instant, la seule chose connue sur « Les Invincibles », c’est qu’il s’agirait d’une émission de culture générale.