France Télévisions dévoile un festival de nouveaux programmes (vidéos)

La première surprise, c’est la création d’une émission quotidienne pour Jamy Gourmaud. Le célèbre présentateur de « C’est pas sorcier » a réussi à faire approuver le projet d’un magazine dont il sera en charge. L’émission, appelée sobrement « C Jamy » (à l’instar de « C dans l’air » et de « C à vous »), tâchera d’apporter un éclairage sur les sujets d’actualité, surtout du point de vue de la science. Elle sera diffusée à partir de février du lundi au vendredi à 17h.

Ces dernières semaines, France Télévisions a mené une grande vague de suppressions parmi ses émissions. « La Maison France 5 », « Personne n’y avait pensé », « Je t’aime, etc. » ou encore « «Pièces à conviction » appartiennent donc désormais au passé. Mais ce mardi est venue l’heure du renouveau ! Lors d’une conférence de presse, France Télévisions a révélé pas moins de huit nouveaux programmes pour prendre la relève, que ce soit sur France 2, France 3 ou France 5.

Une autre création de France 5, « C ce soir », aura quant à elle pour but de créer un nouvel espace dédié au débat d’idées sur des sujets d’actualité, en invitant plus particulièrement des chercheurs. Ce nouveau magazine sera lui aussi quotidien, du lundi au jeudi, à 22h30. Il sera présenté par Karim Rissouli dès le 25 janvier.

France 2 : Michel Cymes, Marie Drucker et le duo Lecaron-Rebeihi

Quelques jours plus tard, le 30 janvier, naîtra un nouveau programme, cette fois-ci sur France 2 : le magazine « Bel & Bien », présenté par Ali Rebeihi et Agathe Lecaron. France Télévisions explique que le propos est ici de « faire comprendre et faciliter l'accès à un univers majeur en librairie : le bien-être », par exemple avec des exercices pratiques, à l’instar d’un « guide pour mieux vivre le quotidien ». « Bel & Bien » sera diffusé chaque samedi matin, à 9h55.

C’est ensuite en février qu’apparaîtra « Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ? », avec Marie Drucker. Ici, il est question de s’intéresser aux affaires judiciaires, classées et non élucidées, qui ont connu des grands retournements de situation. Le but est manifestement ici de remplacer « Faites entrer l’accusé », émission supprimée en 2020 puis transférée sur RMC Story.

Enfin, France 2 sera dotée dès février d’un troisième programme dirigé par le médecin le plus célèbre de l’Hexagone : Michel Cymes. L’émission, appelée « Antidote », tâchera chaque dimanche à 17h40 d’allier rendez-vous scientifique et divertissement avec un nouveau talk-show. Il sera question de médecine mais aussi d’histoire, de science et de lutte contre les idées reçues, le tout avec un ton détendu voire humoristique.

France 3 : un accent local confirmé et une grande émission d’information

Place maintenant à France 3 qui obtiendra trois nouvelles émissions. En premier lieu, il y aura « Nos vies d’ici » qui « donnera de la visibilité à la France plurielle » en s’intéressant aux histoires individuelles des métiers qui sont souvent dans l’ombre. Il y aura ainsi des reportages sur des agriculteurs, des soignants, des enseignants, des éducateurs, des commerçants ou encore des artisans. Cela aura lieu le samedi à 16h15, toujours à partir de février.

Les fans de gastronomie auront ensuite le plaisir de découvrir « Cuisine ouverte : un chef sur la route », un magazine présenté par Mory Sacko, un ancien de « Top Chef ». Il se chargera de revisiter la gastronomie des terroirs tout en lui apportant une touche moderne qui évoque la diversité.

Enfin, France Télévisions veut frapper un grand coup avec une adaptation télévisée du très populaire programme de France Inter, « Affaires sensibles ». Ce magazine d’information a pour but d’analyser et de décortiquer les grandes affaires politiques de ces 50 dernières années, en collaboration avec l’INA (Institut national de l'audiovisuel). Il commencera au printemps prochain et sera mensuel.