L’émission «La Maison France 5» supprimée dès décembre

Le grand nettoyage de France Télévisions continue ! Après « Personne n’y avait pensé », « Je t’aime, etc. » et « Pièces à conviction », c’est désormais « La Maison France 5 » qui est appelé à rejoindre le cimetière des émissions supprimées. Les conseils de décoration de Stéphane Thebaut et les découvertes de belles maisons de par le monde appartiendront donc bientôt au passé. France 5 est ainsi amputée d’un de ses plus anciens magazines puisque sa création remonte à 2003 (dans un premier avec le nom « Question Maison »). Et il ne faudra pas attendre longtemps pour voir cette marque disparaître.

Stéphane Thebaut et puis… le suspense

L’annonce se veut en effet expéditive. A peine l’information a été révélée ce week-end par « Puremédias » que d’ici la semaine prochaine, soit le samedi 12 décembre, les téléspectateurs pourront regarder le dernier épisode inédit de « La Maison France 5 ». Les habitués de l’émission ne pourront se consoler qu’en regardant les rediffusions qui continueront jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. Après, ce sera définitivement la fin. Cela ne signe toutefois pas la disparition définitive de la déco dans les programmes de France 5 puisqu’un nouveau projet de magazine sur l’architecture intérieure devrait voir le jour. On ne sait pas en revanche si Stéphane Thebaut sera toujours là, ni quelle forme ce programme prendra exactement.

Cette décision suit de peu le déplacement de l’émission au samedi après-midi, après avoir laissé les débuts de soirée à des programmes culturels et de spectacle depuis fin octobre. Impossible pour l’heure de dire si cela était un signe prémonitoire de ce qui attendait « La Maison France 5 ». France Télévisions avait simplement justifié sa décision par la volonté de « divertir et rassembler les téléspectateurs autrement ». Depuis septembre, l’émission de Stéphane Thebaut avait récolté une moyenne de 770.000 téléspectateurs, soit 3,4 % du public.