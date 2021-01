France Télévisions crée une nouvelle chaîne sur la TNT

Début février, une nouvelle chaîne française fera son apparition sur le petit écran. Baptisée Culturebox, à l’instar du nom du site des contenus culturels de France Télévisions, elle a été conçue en quelques semaines grâce à une collaboration entre le Ministère de la Culture dirigé par Roselyne Bachelot, le CSA et la télévision publique française. Elle sera diffusée gratuitement sur la TNT et devrait prendre la place laissée vacante par la suppression de France Ô (la chaîne de l’Outre-Mer). Elle ne sera toutefois qu’éphémère. Une particularité liée à son objectif principal.

Recréer le lien entre le public et le monde de la culture

Comme le précise Delphine Ernotte, directrice de France Télévisions, le but de la chaîne Culturebox est « d’être aujourd’hui aux côtés du monde de la culture particulièrement affecté par la crise sanitaire ». « C’est un honneur et une grande fierté de voir aujourd’hui l’audiovisuel public aux côtés des artistes, des théâtres, des festivals, pour leur offrir ce qui leur manque sans doute le plus : le lien avec leurs publics », dit-elle dans un communiqué.