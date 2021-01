Le Montreux Comedy Festival annulé: «France Télévisions nous lâche»

Début décembre, c’était la déception au bord du lac Léman. Le Montreux Comedy Festival, qui devait avoir lieu du 2 au 8, avait dû être reporté à cause du coronavirus. En guise de consolation, une promesse avait néanmoins été donnée : l’édition 2020 aurait lieu mais en mai prochain. Sauf qu’il y a quelques jours, un de ses diffuseurs, France Télévisions, a retiré son financement. Puisque cela représente un tiers du budget du festival, cela a logiquement provoqué son annulation totale. Une décision que regrettent amèrement les organisateurs.

« On avait un genou à terre, et là, ils nous ont poussés du pied »

Il faut dire que ces derniers travaillaient dur pour assurer la tenue du festival en mai. Mais voilà que cette semaine, ils ont appris que tout cela n’avait servi à rien, et ce indépendamment de leur volonté. Le directeur général du festival, Yann Renoard, ne décolère pas, accusant même France Télévisions de coup bas. « L'annulation pour cause de pandémie mondiale, c'est une excuse pratique », estime-t-il au Parisien. « On a le sentiment d'avoir été abandonnés en rase campagne. On avait un genou à terre, et là, ils nous ont poussés du pied ».

France Télévisions n’a pas répondu aux sollicitations des journalistes mais il est probable que l’arrêt de France 4 l’été prochain ne soit pas étranger à cette décision. C’était en effet cette chaîne qui s’occupait de la diffusion du Montreux Comedy Festival. « Ils n'ont plus véritablement besoin de ce programme [et] la nouvelle équipe mise en place par la direction, ne disposant pas de moyens supplémentaires, doit arrêter certains programmes pour en lancer de nouveaux », juge Yann Renoard à l’AFP. « On s'en relèvera, mais pour un média qui veut défendre le spectacle vivant, c'est dommage ».