France 2: Nagui s’offre un remaniement pour éviter un nouveau flop

Après le nouveau flop du week-end dernier pour l’émission « The Artist » (NDLR : moins d’un million de téléspectateurs sur France 2), Nagui s’était adressé à ses abonnés sur Instagram afin de les pousser à... suivre le programme. «Vous avez été pratiquement un million à regarder le numéro 2 de “The Artist”. Un million ça fait 60 Bercy plein à craquer, donc c’est génial quand on chante des chansons nouvelles (…) mais pour la télé ce n’est pas super bon, on ne va pas se mentir… », avait reconnu l’animateur, avant d’appeler ses followers et les autres à regarder l’émission en replay. « L’émission est en replay, vous pouvez la regarder. Vous pouvez aussi venir voir la semaine prochaine Gaëtan Roussel, Pascal Obispo, Black Eyed Peas, Bénabar… Tous ces artistes qui vont venir soutenir la création, l’originalité, le talent de jeunes artistes que vous ne connaissez pas et qui vont chanter des chansons que vous ne connaissez pas ».

Pour tenter de booster son émission, Nagui va un pas plus loin en donnant un rôle plus important à des chanteurs connus du grand public. En effet, ce samedi, le jury sera composé de Pascal Obispo, Bénabar et Gaëtan Roussel (déjà prévu). Un nouveau remaniement pour le programme destiné à mettre en avant des auteurs-compositeurs-interprètes... Tout cela avec « The Voice All-Stars » au même moment sur TF1. Changement payant ? Verdict dimanche à 09h lors de la publication des audiences.