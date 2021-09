Une Anderlechtoise a fait pousser du cannabis sur le trottoir sans le faire exprès

Il y a peu, le bourgmestre d’Anderlecht, Gaëtan Van Goidsenhoven, se balade dans les rues de sa ville. Il passe dans la rue du Sillon, juste à côté du Westland Shopping, et là son regard est attiré par une plante de plus de deux mètres, logée sur le trottoir. Il reconnaît tout de suite la forme caractéristique des feuilles ainsi que son odeur typique de sa phase de floraison. Il s’agit bel et bien de cannabis. Mais contrairement à ce qu’il est possible de croire, ce n’est pas l’œuvre de trafiquants de drogue particulièrement culotés mais d’une dame âgée du quartier.

« On aura vraiment tout vu », s’exclame le bourgmestre

La femme en question habite en réalité juste en face. Un jour, elle donnait des graines aux oiseaux mais il lui restait un fond de sachets. Sans prêter garde, elle l’a vidé par terre et la plante a poussé à une vitesse qui a même surpris l’Anderlechtoise. « Bien sûr, j’avais identifié du chanvre, et je sais ce qu’on fait avec, du shit », reconnaît-elle à la DH. « Faut rien m’apprendre ». Mais elle ne s’est pas plus inquiétée que cela. « Je vous fait remarquer que personne ne l’avait vu », s’amuse-t-elle.