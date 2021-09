Albin de la Simone: «J’ai fait un album ostéopathique»

Albin de la Simone a tous les talents, y compris celui de se faire discret, bien trop discret. Et pourtant, ce compositeur, interprète, producteur, cinéaste et dessinateur n’en finit pas d’enquiller les collaborations prestigieuses. Il a écrit des chansons sublimes ou peaufiné des albums non moins réussis pour Vanessa Paradis, Iggy Pop, Carla Bruni, Alain Souchon… On en passe et des meilleurs. Aventurier dans l’âme, il inaugure la nouvelle collection du label Tôt Ou Tard, « Les Instrumentôt Ou Tard », et propose un disque sans paroles mais non sans trame narrative, qu’il baptise...