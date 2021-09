Hugo Clément et la guerre de l’eau

Le journaliste Hugo Clément propose un nouvel épisode de sa série « Sur le front » (diffusée sur France 5, à la fois en télé et sur le site internet), qui met en lumière les dangers auxquels la Terre est désormais confrontée. Ce soir, le reporter nous emmène à la rencontre de personnes qui se mobilisent pour la préservation de l’eau en France.

On le sait, avec le réchauffement climatique, des régions devront faire face plus souvent à des pluies diluviennes (l’été 2021 en Belgique en est l’illustration parfaite et dramatique), alors que d’...