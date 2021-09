À la télé ce soir : « Agents très spéciaux : code U.N.C.L.E. » et « Shrek 2 »

Au début des années 60, en pleine guerre froide, Napoleon Solo, agent de la CIA, et Illya Kuryakin, agent du KGB, doivent collaborer sur une mission visant à démanteler une organisation criminelle internationale déterminée à multiplier les armes et à diffuser la technologie nucléaire dans le monde...

De retour de leur lune de miel, Shrek et Fiona reçoivent une invitation des parents de la princesse, le roi Harold et la reine Lillian. L'accueil réservé aux jeunes mariés est glacial. Avec la complicité de la marraine de Fiona, le souverain est prêt à tout pour faire annuler le mariage de sa fille...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Shrek 2 », à 20h15 sur AB3 – 3 étoiles

d’Andrew Adamson, Kelly Asbury et Conrad Vernon (2004)

La première des suites de la probante « saga des ogres » transforme le couple vedette en humains par la grâce d’une fée… félonne ! Résultat, un amusant renversement des rôles et toujours gags visuels et références cinéphiliques à gogo. Un régal qui peut se prolonger avec la rediffusion du « pilote » de 2001 dans la foulée immédiate, avec les voix d’Alain Chabat et Barbara Tissier en VF.

« Incassable », à 20h15 sur PLUG RTL – 2 étoiles

de M. Night Shyamalan (2000)

Brillant dans sa mise en scène et fascinant par son obsession, ce thriller psychologique aux accents fantastiques s’inscrit dans la logique du « Sixième sens » dû au même auteur et réalisateur, le côté spectaculaire en moins, alors que l’ouvrage évoque l’univers des super-héros. Un paradoxe un peu déconcertant.

« Une affaire de détails » (1re TV), à 20h30 sur BE 1 – 2 étoiles

de John Lee Hancock (2021)

Les ombres de « Seven » et « Zodiac » (du même David Fincher) planent sur ce récit à l’ambiance et au suspense autrement réussis, réunissant Denzel Washington, Rami Malek (le Freddie Mercury de « Bohemian Rhapsody ») et Jared Leto, dont la prestation de « serial killer » présumé lui a valu une nomination au Golden Globe du meilleur second rôle. Détail plutôt amusant : tout comme Sylvester Stallone, le héros de « Malcolm X » avait refusé le rôle finalement attribué à Brad Pitt dans le fameux « Seven » précité.

« After Earth », à 22h10 sur PLUG RTL

de M. Night Shyamalan (2013)

Will Smith en personne a donné au réalisateur et à son coscénariste Gary Whitta (« Le livre d’Eli ») l’idée de ce script post-apocalyptique à la « Rambo » assez spectaculaire et sans excès, où d’ex-terrestres se voient contraints de retrouver notre bonne vieille planète jadis abandonnée. Le fiston Jaden a déjà bien grandi depuis ses débuts.

« Boule et Bill », à 18h25 sur CLUB RTL – 1 étoile

d’Alexandre Charlot et F. Magnier (2013)

Cette adaptation de la célèbre BD de feu notre Roba prétend retourner aux sources de l’œuvre. C’est pourtant tout le contraire lorsque les problèmes de couple que traversent les parents prennent le dessus sur un récit qui en perd aussitôt tout son charme enfantin.