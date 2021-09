Lola Dubini éliminée de Danse avec les Stars : les internautes en colère (photos)

Cette semaine, c’est le chacha effectué sur le célèbre titre « Femme like U » de K-Maro de la candidate Lola Dubini et de son partenaire Joël Luzolo qui a le moins convaincu le jury. Le duo a quitté l’aventure face à l’ex-Miss France Vaimalama Chaves (sauvée par le public) et la comédienne Aurélie Pons (repêchée par le jury).

Le deuxième épisode de cette nouvelle émission de Danse avec les stars s’est déroulé ce vendredi soir. Sept nouveaux candidats se sont affrontés au travers de danse toutes plus originales et impressionnantes les unes que les autres.

« Je n'aurais pas pu faire mieux. Je suis très contente de moi, de nous », réagit la chanteuse, humoriste, YouTubeuse et comédienne. « Je suis plus déçue pour Joël que pour moi. Je suis un peu contente de retrouver des nuits normales parce que ça fait deux semaines que je ne dors pas. Surtout je repars avec plus de connaissances en danse et un autre biais par lequel je peux faire de la musique. (...) Ce que je retiens, l'alchimie et le peu de chacha (rires). »