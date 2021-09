Des jouets vont manquer pour les fêtes

Le marché est tendu à l’approche de la Saint-Nicolas et de Noël. La pénurie de matières premières retarde les livraisons. On redoute aussi une hausse des prix.

Entre pandémie, confinement et difficultés d’approvisionnement, le secteur du jouet souffre et peine à assurer sa rentabilité. - BelgaImage

La haute saison du jouet s’annonce délicate en cette fin 2021. En cause, une addition de difficultés qui, mises bout à bout, pourraient bien aboutir à quelques ruptures de stock que les professionnels tentent de pallier du mieux qu’ils peuvent. Certains jouets pourraient manquer dans les rayons. Il faudra s’y prendre bien à l’avance pour dresser sa liste à saint Nicolas ou au Père Noël. En cause, une pénurie de matières premières : composants électroniques, bois, plastique ne suivent plus. Si on ajoute la hausse du coût de l’énergie, du transport maritime, des conteneurs (1.500 euros...