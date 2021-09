Harley-Davidson Sportster S: retour fracassant

Voici un modèle qui, par la même occasion, opère son retour dans la gamme après une courte absence. Esthétiquement, la Sportster S ne laissera certainement pas indifférent, avec son style de pitbull, plus compacte en « vrai » qu’en photo, avec son énorme pneu avant et son flanc droit particulièrement visuel, renforcé par la proéminence du bloc et la double sortie d’échappement. Si la béquille latérale ne se révèle pas des plus simples d’accès, relever la Sportster S est un jeu d’enfant. Avec ses 228 kilos en état de marche, elle fait presque office de poids plume dans la...