Dans cette ville de Roumanie, le bus est gratuit pour ceux qui font 20 squats en deux minutes (photos)

À Cluj-Napoca, en Roumanie, il est désormais possible de prendre les transports en commun gratuitement… à condition d’effectuer des squats avant de monter à bord ! L’idée peut paraître saugrenue, mais elle vient du maire de la ville (et ancien Premier ministre roumain), Emil Boc. Ce dernier souhaite inviter les habitants de sa commune à bouger un peu plus, pour lutter contre l’obésité.

Il a donc décidé de récompenser toutes les personnes qui peuvent effectuer 20 squats en moins de deux minutes. Celles-ci n’ont qu’à se placer devant une petite caméra fixée sur une machine, notamment installée dans la gare de la gare de Cluj. L’appareil compte les flexions de genoux effectuées et offre à celui qui atteint l’objectif fixé un ticket gratuit, nommé « ticket santé ». Pas moyen de tricher, et si vous doublez ou triplez votre effort, vous recevrez alors un ou deux billet(s) supplémentaires.