Un sacré coup de pub: la saucisse mobile

Si nous la qualifions souvent d’envahissante et de sournoise, il faut aussi reconnaître à la publicité sa part de génie. En effet, les spécialistes de la communication en maîtrisent les rouages à coup d’études sociologiques poussées pour s’immiscer dans les habitudes de consommation du public visé. Diabolisée la plupart du temps, la publicité est pourtant une des plus vieilles compagnes de l’homme puisqu’elle est indissociable du commerce depuis des millénaires. Rappelez-vous le célèbre « Achète-moi et tu feras une bonne affaire » inscrit sur un vase grec datant du… Ve siècle...