Enora Malagré insultée sur les réseaux sociaux pour avoir défendu le droit à l’avortement

Même si elle ne fait plus partie de la bande de chroniqueurs de « Touche pas à mon poste », Enora Malagré n’hésite jamais à prendre la parole pour défendre les causes qui lui sont chères. Mardi 28 septembre, à l’occasion de la journée mondiale du droit à l’avortement, elle a rappelé l’importance de ce droit, en s’engageant à nouveau pour le Planning familial. Une position qui lui a valu de vives critiques, certains n’hésitant pas à lui envoyer des messages insultants via les réseaux sociaux. Parmi ce florilège d’insultes, que l’ex-chroniqueuse n’a pas hésité à publier, on pouvait lire : « On ne vous a pas appris les moyens de contraception », « Dommage et maintenant t’arrives plus à être enceinte, sacrée culpabilité ».

Elle répond aux critiques Loin de se laisser démonter par ce flot de haine, Enora Malagré a choisi de répondre à ses détracteurs sur son compte Instagram : « Suite aux flots d’insultes que j‘ai reçus aujourd’hui après ma prise de parole dans le cadre de la journée internationale du droit à l’avortement, je reposte cette photo ! Je re-déclare que j‘ai avorté deux fois. Que c’était une solution à un moment de ma vie, mais pas un échec. Que ça n’a rien à voir avec mon endométriose et que malgré ma maladie je ne regrette rien ! Je marche la tête haute, je suis libre de disposer de mon corps. Je suis experte de ma propre vie. Le droit à l‘avortement est un droit fondamental et humain et je milite férocement pour l’allongement des délais ! »

Une cause qui touche d’autant plus Enora Malagré qu’elle a elle-même eu recours par deux fois à l’interruption volontaire de grossesse. Alors qu’elle avait 20 ans, elle a pris la décision d’avorter, ne s’estimant pas prête à devenir mère : « Je suis tombée enceinte de mon amoureux de l’époque. Il avait mon âge, je le connaissais à peine. Nous n’étions pas prêts, je n’en avais pas envie. Et je n’ai pas à être jugée pour cela. Ça s’est bien passé. J’ai eu mal, mais n’ai pas souffert de complications », confiait-elle sur son site WTF.