Un paiement bancaire a été réalisé depuis l’espace pour réserver un hôtel en Belgique (vidéo)

Le matériel a été envoyé dans l’espace grâce à la société Sent Into Space, à plus de 37.000 kilomètres de la Terre par un ballon à hydrogène gazeux. La compagnie précise aussi que les composants ont été fabriqués en interne à partir de matériaux réutilisables. Le terminal, la carte et le bras ont été récupérés après le vol.

Cette démarche surprenante a été lancée dans le but de démontrer « la facilité et les progrès des paiements d’entreprises ». La stratup est spécialisée dans les cartes corporates intelligentes. Mooncard ajoute dans son communiqué : « c’est un signal très fort pour les dirigeants du secteur de la banque et du tourisme : il n’y a plus de frontière, il faut oser et la période post-covid est l’occasion de se surpasser pour offrir de nouveaux services inédits aux entreprises à et ses salariés ». Mooncard travaille avec de nombreuses entreprises, des petites entités publiques aux grands groupes comme Air France, Vinci ou même Zadig & Voltaire.