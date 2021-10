Dans l’enfer glacé russe

22 juin 1941 : Hitler attaque à l’Est ! Un an auparavant, il a mis la France à genoux avant de s’emparer de la moitié de l’Europe. Il a contraint les Occidentaux à des armistices. Il se sent investi d’un pouvoir sans égal. Hitler est-il emporté par l’ivresse de victoires faciles ? Il doit maintenant se débarrasser de son allié le plus gênant : Staline. Il lance l’opération Barbarossa. Il masse ses Panzer à la frontière polonaise. Le traité de non-agression signé en 1939 entre les deux pays vole en éclats. Il pense la boucler en trois semaines. Il se trompe lourdement et...