«Commissaire Magellan» sur France 3, c’est terminé

Après douze années de bons et loyaux services et dix saisons à l’antenne, la série « Commissaire Magellan », diffusée sur France 3, s’arrête. Et les amateurs d’intrigues policières n’auront que peu de temps pour faire leurs adieux à l’emblématique commissaire interprété par Jacques Spessier. En effet, le dernier épisode sera diffusé ce samedi soir à 21h05 et s’intitulera « Mortel refrain ».

On l’imagine bien, beaucoup de spectateurs vont être surpris par cette décision. Problèmes d’audience comme c’est souvent le cas ? Pas du tout ! Comme l’a expliqué la directrice des fictions de France Télévisions, Anne Holmes, le service public désire tout simplement renouveler ses fictions. Fictions qui, malgré les années, continuaient toutes à attirer des téléspectateurs. « Un problème de riches », comme elle le résume bien.

« Je ne veux pas devenir un Derrick ! »

Pour l’interprète du commissaire, pas de quoi en faire un drame. Il comprend et soutient la décision : « Ça me paraît un peu logique. L’embêtant c’est que ça marche très bien donc les gens ne sont pas contents que ça s’arrête. Ça a été une série très affective pour les gens. Ils avaient une empathie pour le personnage du commissaire, je l’ai bien senti. Je ne suis pas propriétaire de cette série et je comprends que France Télévisions veuille se renouveler un peu. Je n’ai pas envie non plus de devenir une sorte de Derrick ! », a-t-il expliqué au micro d’Europe 1. Comme cette annonce est arrivée après le tournage du dernier épisode, il n’a pas été pensé comme un épisode « d’adieu ».