«François L’Embrouille»: voici comment tout a débuté

Ce dimanche, dès 19h50, RTL-TVI propose une émission spéciale dédiée aux « Drôles de Belges » que les Français nous envient. Dans ce cadre, Jean-Michel Zecca lève un coin du voile sur les coulisses des débuts des caméras cachées de François L’Embrouille, alias François Damiens. On a tendance à l’oublier mais c’est, en partie, grâce à la chaîne privée que la carrière du comédien a pris son envol…

« À l’époque, j’animais une émission « Si c’était vous », qui était une émission de caméras cachées et dont François Damiens était assistant de production. Il était la voix de mon oreillette », explique l’animateur. « Et ce jour-là, François me suggérant mille trucs qui fonctionnent moins bien que d’habitude, j’enlève mon oreille, je prends mon micro et je lui dis : « Écoute, puisque monsieur sait tout mieux que tout le monde, prends mon oreillette, prends mon micro et tu vas nous faire rire. » Comme quoi, le hasard a bien fait les choses…