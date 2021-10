À la télé ce soir: la demi-finale de «The Voice All Stars» et «Les comiques préférés des Français»

Ils ne sont plus que quinze candidats, rescapés des auditions à l'aveugle et des Cross Battles, à s'affronter pour cette demi-finale tant attendue. Florent Pagny, Jenifer, Mika, Zazie et Patrick Fiori sont toujours présents, observant leurs trois talents sur scène et défendant corps et âme leur place pour cette émission exceptionnelle fêtant ses 10 ans.

« Les comiques préférés des Français », 21h10 sur France 2

Qui sont les comiques qui ont le plus faire rire les Français durant les cinquante dernières années ? Pour en avoir le coeur net, Laurence Boccolini anime un match amical de plus de deux heures, qui met en concurrence les humoristes d'hier et aujourd'hui dans leurs meilleures interventions au cinéma, sur Internet ou à la télévision.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Menteur, menteur », à 18h25 sur Club RTL - Trois étoiles

Jim Carrey est irrésistible dans cette comédie plus que savoureuse où il incarne un avocat victime d’un sortilège lui interdisant de… mentir. La fameuse séquence de l’ascenseur constitue un vrai morceau d’anthologie.

« Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban », à 20h05 sur Tipik - Trois étoiles

Michael Gambon remplace feu Richard Harris et Emma Thompson apparaît pour la première fois dans ce troisième opus de la célébrissime saga qui, malgré le départ du réalisateur Chris Columbus, garde son excellent rythme de croisière.

« Terminator », à 20h15 sur Plug RTL - Trois étoiles

Il y a plus d’un quart de siècle déjà que ce film culte de science-fiction est sorti. En matière d’effets spéciaux, on a évidemment fait mieux depuis. Question scénario et surtout ambiance, en revanche, force est de constater que ce « pilote » de la saga a gardé tout son pouvoir d’attraction.

« Patients », à 20h55 sur La Une - Deux étoiles

La coadaptation du roman éponyme autobiographique par son propre auteur, le « slameur » Fabien Marsaud de son vrai nom, réussit à émouvoir et même à faire rire sur un thème pas évident.

« Le retour de la momie », à 21h55 sur AB3 - Deux étoiles

Le couple d’égyptologues glamour à souhait formé par Brendan Fraser et Rachel Weisz est à nouveau confronté à l’abominable grand prêtre Imhotep (Arnold Vosloo) dans cette suite quasi immédiate de la série B à succès sortie deux ans plus tôt.

« La momie : la tombe de l’empereur dragon », à 20h15 sur AB3 - Une étoile

Fini les décors kitsch et l’ambiance hollywoodienne de l’âge d’or des deux premiers opus de Stephen Sommers. Avec l’auteur de « Fast and Furious » aux commandes, on passe à l’artillerie lourde et aux trucages modernes.