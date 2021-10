Les héritiers de Michael Jackson demandent à une émission belge de changer de nom

N’est pas « King of Pop » qui veut ! Depuis trois saisons, un quizz-musical intitulé « King of Pop » est diffusé sur la radio néerlandophone Studio Brussel. Cependant, l’émission devrait bientôt changer de nom suite à une demande des héritiers de Michael Jackson ! Comme l’a confié le présentateur de « King of Pop », Stijn Van de Voorde, au journal Het Nieuwsblad, l’expression est protégée par un copyright. Ce qu’il ignorait totalement jusqu’à ce qu’il reçoive sur son bureau une lettre signée des héritiers du « Roi de la pop ».

« Ce serait stupide de payer »

« La lettre dit que nous ne pouvons pas utiliser ce nom. Nous ne savions même pas que ‘King of Pop’ était une marque protégée. C’est cool que ces gens sachent que nous existons, mais c’est dommage qu’ils se soucient de ça. C’est drôle qu’ils ne l’ont découvert que maintenant », explique le présentateur

Pour Stijn Van de Voorde, pas question de payer le moindre centime aux ayant droit de Michael Jackson : « Je pense qu’ils passent toute la journée à chercher des moyens de poursuivre les gens et de gagner de l’argent. Tous très américains. ’King of Pop’ est un programme très bon marché : je fais tout moi-même. Je formule les questions, choisis la musique et présente. Ce serait stupide si nous devions payer de l’argent pour cela maintenant. Il n’y a pas de budget pour ça. Je préfère avoir un nouveau nom. »